PINKERTON PANIQUE EN AFRIQUE COMEDIE DE RENNES Rennes, dimanche 26 mai 2024.

Vous êtes invités à vivre une aventure incroyable avec l’un des agents de l’Agence Pinkerton.L’Agence Pinkerton, est une organisation ultra-secrète qui combat les injustices et les fourberies sur tous les continents. Dans cette aventure, l’agent Pinkerton est envoyé en Afrique pour affronter un animal atypique qui met le continent sens dessus dessous. Mais pas de panique ! L’agent Pinkerton est là pour sauver la situation. Avec sa détermination, son courage et son sens de l’aventure, il est prêt à tout pour protéger l’Afrique de cette drôle de bête… Ce spectacle interactif, drôle et dansant est spécialement conçu pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Les spectateurs seront invités à participer à l’aventure en intégrant l’Agence Pinkerton. Alors, préparez-vous à rire, danser et vous à vous amuser, car le ton est jovial et l’aventure palpitante ! Pinkerton : Panique en Afrique, fait partie de la nouvelle saga de 5 spectacles pour enfant qui vous amèneront à découvrir 5 continents et des histoires variées.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35