Pink’Athlon Saint-Vincent-de-Cosse, 17 octobre 2021, Saint-Vincent-de-Cosse. Pink’Athlon 2021-10-17 – 2021-10-17

Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne Saint-Vincent-de-Cosse 9 eme Edition du Pink Athlon Octobre Rose 10h30 Départ marche puis Canoe

A partir de 12h30, Repas,

Accrobranche, golf et d’autres activités,

16h30 Bourriche

Buvette et crêpes sur place. Inscription avant le 10 Octobre :

– Par courrier : Pink’Athlon BP 26 24220 Saint Vincent de Cosse

+33 6 79 57 40 63

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Vincent-de-Cosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Cosse Adresse Ville Saint-Vincent-de-Cosse lieuville 44.8271#1.09931