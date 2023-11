Pink Turns Blue en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 10 février 2024, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 22.50 EUR

Le groupe phare de la scène goth rock Pink Turns Blue viendra jouer ses hymnes froids devenus incontournables au Supersonic Records !

PINK TURNS BLUE

(Goth post-punk / Berlin, ALL)

Aujourd’hui, Pink Turns Blue est un trio composé de Mic Jogwer (chant, guitare), Luca Sammuri (basse) et Paul Richter (batterie). Dans la première génération du rock gothique, Pink Turns Blue s’est formé en 1985, à l’origine en tant que duo composé de Jogwer et Thomas Elbern, plus une boîte à rythmes.

Nommés en référence à une chanson de Hüsker Dü, le groupe s’est d’abord inspiré de The Chameleons, Clan of Xymox et The Cure. Leur premier album, « If Two Worlds Kiss », apporte des nuances sombres à leur son new wave, faisant progresser le sous-genre darkwave tout en devenant un album phare du genre post-punk. Issu de la peur et de l’incertitude d’une Allemagne divisée par la guerre froide, le groupe a ensuite sorti 11 albums complets.

POUR LES FANS DE : Motorama, Sad Lovers & Giants, Human Tetris, Soviet Soviet, Lebanon Hanover, Interpol

Samedi 10 Février 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 22€ / 27€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1fgmSYbx7

