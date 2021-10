Orleans L'Astrolabe Loiret, Orléans PINK SIIFU L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

PINK SIIFU L’Astrolabe, 27 novembre 2021, Orleans. PINK SIIFU

L’Astrolabe, le samedi 27 novembre à 20:30

### **PINK SIIFU (US / RAP)** Pink Siifu est un artiste de 27 ans venant de Birmingham en Alabama et qui a grandi à Cincinnati dans l’Ohio. Il a commencé la musique en 2012 en étant membre du groupe B. Cool-Aid en tant que producteur. Siifu créé la musique qui reflète ses idées, sa vie et ses expériences vécues, souvent dans la noirceur. Sa palette musicale est très large puisqu’elle va de la soul au punk, en passant par le jazz, sans oublier le rap et l’expérimental.

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

HIP HOP L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Astrolabe Adresse 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Ville Orleans lieuville L'Astrolabe Orleans