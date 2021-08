Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Pink Screens Films Festival Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Pink Screens Films Festival Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Pour célébrer les 20 ans du Festival bruxellois Pink Screens, le Centre Wallonie-Bruxelles | Paris propose une séance de courts métrages belges francophones récents, en présence de Fred Arends, un des programmateurs du Festival Pink Screens. Au programme : FAMILLE NUCLEAIRE – Faustine Crespy (Belgique – 2020 – 19 min. – 1er film) Avec : Catherine Grosjean, Louka Minella, Syrus Shahidi, Lohen Van Houtte. Production : Iris Films, Belga Productions, avec le CCA, la Province de Liège. Distribution : Agence belge du court métrage. Prix d’interprétation masculine à Louka Minella au Festival Le Court en dit long 2020. Jules, 18 ans, passe ses vacances à contrecœur dans le camping naturiste de son enfance. Il est tiraillé entre son attirance pour le beau Karim, saisonnier sur la plage des textiles et la dépression de sa mère Adèle qui refuse de la laisser grandir.ETOUFFES – Ely Chevillot (Belgique – 2019 – 20 min. – 1er film) Avec : Thomas Willi, Alyssia Desmeth, Mounis Bougmar. Production : Take Five, RTBF, avec le CCA, la SABAM. Mayeul, 14 ans, est un garçon populaire et moqueur. Le jour où Louise arrive l’œil bandé à l’école, il tente de cacher son lien avec l’incident mais doit se confronter à sa responsabilité. MOTHERS – Hippolyte Leibovici (Belgique – 2019 – 22 min.) Production : INSAS, Atelier de production et Mademoiselle Productions. Le portrait d’une famille de Drag Queens bruxelloises sur quatre générations lors d’une soirée en loges. Au fur et à mesure que les traits masculins se féminisent sous plusieurs couches de maquillage et d’alcool, les cœurs s’ouvrent. Les sujets difficiles sont abordés (le suicide, le coming out ou l’amour maternel, par exemple), les blagues fusent et le choc générationnel s’invite dans la discussion, inévitable. AMINE – Noha Choukrallah (Belgique/France – 2018 – 21 min.) Avec : Yassine Agezal, Ben Hamidou, Gaia Manneback, Céleste Savigny, Périnne Sampoux, Sara de Bosschere. Production : Ambiances asbl, Luna Blue Films, Wendigo Films, RTBF, avec le CCA. Alors que son père rêve d’en faire un champion d’apnée, Amine, 16 ans, fait de la natation synchronisée en cachette. RECIT DE SOI – Géraldine Charpentier (Belgique – 2018 – animation – 5 min.) Production : Atelier de production de La Cambre. Distribution : Adifac. Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’autres marqueurs incontournables, alors que les représentations non binaires sont rares. PERRUCHE – Roxane Gaucherand (Belgique – 2013 – 11 min.) Avec : Camille Radoux, Nina Blanc. Production : INSAS et Atelier de production de l’INSAS. Prix du public à la Queer Week de Paris 2014. Lors d’une soirée arrosée, Louise embrasse Pauline. Ce troublant baiser entraîne Louise dans une déclaration d’amour impulsive. Le temps court. Événements -> Festival / Cycle Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

