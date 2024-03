« Pink nique » en musique dans le jardin du château Château du Grand Jardin Joinville, dimanche 2 juin 2024.

« Pink nique » en musique dans le jardin du château Amenez votre repas (hors boissons) et votre couverture pour profiter d’une ambiance conviviale animée par le groupe Riverboat Stomper Dixieband. N’oubliez pas la petite touche rose dans votre tenue !… Dimanche 2 juin, 11h00 Château du Grand Jardin Entrée 2 € (à partir de 12 ans)

Amenez votre repas (hors boissons) et votre couverture pour profiter d’une ambiance conviviale animée par le groupe Riverboat Stomper Dixieband. N’oubliez pas la petite touche rose dans votre tenue ! Buvette sur place.

Château du Grand Jardin 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

