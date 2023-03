Pink Martini Feat China Forbes LA TRAVERSE, 11 octobre 2023, CLEON.

Pink Martini Feat China Forbes LA TRAVERSE. Un spectacle à la date du 2023-10-11 à 20:30 (2023-10-11 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

LA TRAVERSE CLEON 37 rue Luis Corvalan Seine-Maritime

L’aventure Pink Martini débute en 1994, dans l’Oregon. Originellement centré autour de Thomas M. Lauderdale et China Forbes, le groupe aux inspirations et collaborations multiples chante en anglais, français, mais aussi espagnol, italien, japonais, croate… Leur style musical, éclectique, passe d’une samba digne d’une parade à Rio de Janeiro à la musique d’un cabaret français des années. Un cocktail qui fait effet, puisque leurs chansons ont été utilisées dans divers films (Nurse Betty, In The Cut), séries (The Sopranos, Dead Like Me) et publicités. Leur premier album, « Sympathique », sort en 1997 chez Heinz Records, sous licence Naïve en Europe. On y retrouve le morceau-phare « Je ne veux pas travailler », qui va faire connaître le groupe en Europe.

