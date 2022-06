Pink Martini Arès, 20 juillet 2022, Arès.

Pink Martini Arès

2022-07-20 20:30:00 – 2022-07-20 22:00:00

Arès 33740

Le mythique groupe de Portland en concert à Arès dans le cadre de leur tournée internationale !

« … Je ne veux pas travailler… », « Una Notte a Napoli », « Yolanda»,

China Forbes, Storme Large, Thomas Lauderdale et les autres membres du groupe reprendront leurs plus grands tubes aux influences rétro mêlant jazz, rythmes latins et chansons polyglottes et inviteront à cette occasion quelques surprises à partager la soirée.

Une soirée unique, la fête Pink Martini continue !

Durée : 1h30 – Tout public.

Tarif : Catégorie B.

SPECTACLE HORS LES MURS

RDV AU DOMAINE DES LUGÉES

+33 5 56 09 93 03

Mairie d’Arès

Arès

