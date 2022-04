Pink Frog Eglise saint-Pierre, 8 avril 2022, Mailly-Maillet.

Pink Frog

Eglise saint-Pierre, le vendredi 8 avril à 20:30

Pierre Scalabre – guitare, chant / Momcilo Milovanovic – guitare David Beaudot – claviers, chant / Anthony LaRosa – basse, chant Philippe Leteissier – batterie, chant Le groupe Pink Frog est composé de cinq musiciens européens passionnés par la musique de Pink Floyd. Il reprend leurs grands morceaux extraits des albums de la période allant de 1971 à 1979 (Meddle, The dark side of the moon, Wish you were here, Animals et The wall), avec toutefois une exception : Astronomy domine, extrait du premier album de 1967, époque où Pink Floyd comptait encore le génial Syd Barrett parmi ses membres. Pink Floyd a une relation toute particulière avec la France, qui a été la première à le reconnaître comme un groupe majeur dès la fin des années soixante avec la sortie du film More, dont il avait réalisé la bande sonore. Depuis, dans notre pays, l’accueil des disques a toujours été triomphal, ainsi que les (trop) rares représentations publiques. Un concert avec Pink Frog, c’est connaître deux heures d’immersion totale au cœur de la musique et de l’atmosphère du plus mythique des groupes « progressive rock » britanniques. AU PROGRAMME Des extraits de The piper at the gates of dawn (Astronomy domine), Meddle (One of these days, Echoes), The dark side of the moon (Breathe, Time, Money, Brain damage, Eclipse), Wish you were here (Shine on you crazy diamond, Have a cigar, Wish you were here), Animals (Pigs) et The wall (In the flesh, Mother, Another brick in the wall part 2, Comfortably numb, Run like hell).

Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 6 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Saison culturelle Les Maillotines

Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00