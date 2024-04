« Pink Floyd : Dark Side Of The Moon » Planétarium Ludiver Tonneville La Hague, vendredi 13 septembre 2024.

« Pink Floyd : Dark Side Of The Moon » Planétarium Ludiver Tonneville La Hague Manche

Diffusion au Planétarium Ludiver,

L’album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon , initialement sorti en mars 1973, fête ses 50 ans, et quel endroit plus approprié pour le célébrer et en faire l’expérience que dans un planétarium, à travers la musique et les visuels. Avec l’aide de la technologie moderne, l’idée d’un spectacle combinant des vues à couper le souffle du système solaire et au-delà, joué sur 42 minutes de The Dark Side Of The Moon en son surround, a été adoptée par le groupe. NSC Creative a dirigé les efforts de production visuelle, en travaillant en étroite collaboration avec Aubrey Powell de Hipgnosis, collaborateur créatif de longue date de Pink Floyd.

Chaque chanson a un thème différent ; certains futuristes et d’autres une reconnaissance rétro de l’histoire visuelle de Pink Floyd, tous liés à une expérience temporelle et spatiale, embrassant une technologie de pointe que seul un planétarium peut offrir. Un son surround et un régal visuel véritablement immersifs et complets qui transcenderont la réalité et vous emmèneront bien au-delà des domaines de l’expérience 2D.

A partir de 10 ans

Réservation conseillée

Diffusion au Planétarium Ludiver,

L’album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon , initialement sorti en mars 1973, fête ses 50 ans, et quel endroit plus approprié pour le célébrer et en faire l’expérience que dans un planétarium, à travers la musique et les visuels. Avec l’aide de la technologie moderne, l’idée d’un spectacle combinant des vues à couper le souffle du système solaire et au-delà, joué sur 42 minutes de The Dark Side Of The Moon en son surround, a été adoptée par le groupe. NSC Creative a dirigé les efforts de production visuelle, en travaillant en étroite collaboration avec Aubrey Powell de Hipgnosis, collaborateur créatif de longue date de Pink Floyd.

Chaque chanson a un thème différent ; certains futuristes et d’autres une reconnaissance rétro de l’histoire visuelle de Pink Floyd, tous liés à une expérience temporelle et spatiale, embrassant une technologie de pointe que seul un planétarium peut offrir. Un son surround et un régal visuel véritablement immersifs et complets qui transcenderont la réalité et vous emmèneront bien au-delà des domaines de l’expérience 2D.

A partir de 10 ans

Réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 19:30:00

fin : 2024-09-13 22:30:00

Tonneville 1700 rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie planetarium.ludiver@lecotentin.fr

L’événement « Pink Floyd : Dark Side Of The Moon » Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Cotentin La Hague