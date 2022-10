PINK COURSE THILLOTINE Le Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Vosges La Pink’Course Thillotine est une course/ marche dédiée a Octobre Rose ouverte à toutes et tous.

Une ou plusieurs boucles de 2 à 8 km.

Départ et arrivée à l’étang de chaume du Thillot. Départ à 10 h00. Un tee-shirt sera offert dans le prix de la course. Petite restauration sur place. Inscriptions : www.le-sportif.com michel.villaume88@gmail.com +33 6 78 95 09 37 http://www.anim-thillot.com/ Athlé Thillot Entente Clubs

