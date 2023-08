Runes, calligraphie et enluminure médiévale Pingpong le toit Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Runes, calligraphie et enluminure médiévale Pingpong le toit Millau, 16 septembre 2023, Millau. Runes, calligraphie et enluminure médiévale 16 et 17 septembre Pingpong le toit Gratuit. Entrée libre. Participation au fil du flux des visiteurs. Avec Soizic Foucher, chargée de mission archéologue au CERAC-Archéopole de Castres.

Un atelier artistique au croisement des arts vikings et de l’art de l’écriture de la France médiévale. Pingpong le toit 4 bis rue de la mégisserie, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://pingpong-cowork.com/ Tiers lieu de Millau. Parkings gratuits à proximité. Accès handicapé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Aporia Culture Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Pingpong le toit Adresse 4 bis rue de la mégisserie, 12100 Millau Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Pingpong le toit Millau latitude longitude 44.095135;3.080421

Pingpong le toit Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/