Millau Choisis ton blason médiéval ! Pingpong le toit Millau, 16 septembre 2023, Millau. Choisis ton blason médiéval ! 16 et 17 septembre Pingpong le toit Gratuit. Sur inscription. Nombre limité à 15 personnes. Avec Soizic Foucher, chargée de mission archéologue au CERAC-Archéopole de Castres.

Après une découverte du Moyen Âge et des codes de l’héraldique, la science des blasons, fabrique toi-même ton propre blason ! Pingpong le toit 4 bis rue de la mégisserie, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://pingpong-cowork.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 11 22 51 »}, {« type »: « email », « value »: « aporia.culture@gmail.com »}] Tiers lieu de Millau. Parkings gratuits à proximité. Accès handicapé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

