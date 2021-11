Pingouin et Goëland de Michel Leclerc Cinéma Le Méjan Actes Sud, 23 novembre 2021, Arles.

Cinéma Le Méjan Actes Sud, le mardi 23 novembre à 20:30

**PROJECTION – RENCONTRE** autour du film Pingouin et Goëland de Michel Leclerc le **MARDI 23 NOVEMBRE à 20h30** avec le Centre de la Résistance et de Déportation d’Arles et d’un passeur de Mémoire, enfant pendant la guerre, Georges Carlevan. _C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines._ _C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et féministes._ _C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris pour des collabos._ _C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le monde appelait Goéland et Pingouin._ _C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette maison toute son enfance._

tarifs habituels du cinéma

Projection – rencontre, avec le Centre de la Résistance et de Déportation d’Arles

Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



