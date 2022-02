Pingouin (Discours amoureux) Marseille 3e Arrondissement, 20 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Pingouin (Discours amoureux) La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-20 – 2022-05-20 La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour.

Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. Mais pour Abélard l’amour n’a rien d’un jeu, c’est même la chose la plus sérieuse au monde.

Libre, espiègle, pragmatique, Amazone ne manque guère d’imagination pour entraîner le damoiseau dans son jeu.



À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! D’observations en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent l’amour, son langage et ses codes, les déconstruisent, les réinventent.



Texte : Sarah Carré

Mise en scène : Patrice Douchet

Avec Fabien Casseau et Juliette Malfray

Scénographie : Anabel Strehaiano

Création costumes : Adélie Antonin

Création lumière : Gilles Rodriguez

Création son : Raphaël Quédec

Musiques issues de la discographie de Pascal Comelade



La Tête noire – La Compagnie

Théâtre

+ 8 ans

Durée 55 min

