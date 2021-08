Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura PING TOUR – TERRE DE JEUX 2024 Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

C'est parti pour un tour de France d'initiations et de démonstrations de Tennis de table dans les villes Terre de Jeux 2024 ! Morez fait parti des 18 villes qui accueilleront le Ping Tour 2024. Dans le cadre de la participation à Terre de Jeux 2024, la Ville de Morez accueillera quatre aires de jeux de tennis de table réelles et virtuelles le temps d'une journée. Animations musicales avec Pierre Bourgeois. Cette année, la Fédération Française de Tennis de Table et Paris 2024 s'associent pour faire vivre aux communes labélisées Terre de Jeux 2024 une édition spéciale du Ping Tour du 22 juillet 2021 au 4 septembre 2021. Le Ping Tour a été créé en 2013, par la Fédération Française de Tennis de Table afin de promouvoir cette pratique sur l'ensemble du territoire français. Le Ping Tour est un concept unique, ludique et innovant se déroulant dans des lieux emblématiques de France. Il peut accueillir jusqu'à 3 étapes par semaine. Organisation : Commune des Hauts de Bienne et Morez Jura TT +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/

PING TOUR – TERRE DE JEUX 2024 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 17:00:00 Place Jean Jaurès Parvis du Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura