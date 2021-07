Roubaix Grand' Place Nord, Roubaix Ping Tour 2021 Grand’ Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 30 juillet à 10:00

Au programme : * Ping 4-7ans * Ping santé * Handi ping * Free ping * Compet ping * Techni ping et robot * Demo ping avec joueuses et joueurs locaux * Virtual Ping

Gratuit

Cette année, la Fédération Française de Tennis de Table et Paris 2024 s’associent pour faire vivre aux communes labélisées Terre de Jeux 2024 une édition spéciale du Ping Tour. Grand’ Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T17:00:00

