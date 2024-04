Ping-pong poésie à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Le Théâtre de la Ville et le Paris Université Club s’installent à Lafayette Anticipations pour proposer – autour de la table de tennis de table de l’artiste Rirkrit Tiravanija – une discipline singulière et novatrice, à la croisée des genres : le ping-pong poésie.

Un pongiste, Laurent Pinon et un comédien pongiste de la Troupe de l’Imaginaire, Fosco Perinti, mènent des parties de tennis de table tandis qu’un un musicien du Concert de la loge, Lucien Alfonso improvise au rythme des balles. Pendant la session, le public est invité à participer à intervalles réguliers, et à tester ce format aux frontières de l’art et du sport.

Depuis le 21 janvier le format “Ping-pong poésie” est proposé dans le hall du Théâtre de la Ville le dimanche matin.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/ping-pong-poesie-x-theatre-de-la-ville +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/ping-pong-poesie-x-theatre-de-la-ville-soiree-lafayette-anticipations-paris-18-avril-2024-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri10326235.html

Léna Domergue