Paris Badaboum île de France, Paris Ping Pong Club — Quest b2b Sugar Free (+) Raphi b2b Zeller Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ping Pong Club — Quest b2b Sugar Free (+) Raphi b2b Zeller Badaboum, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 23h30 à 6h

payant

Match retour de la competition de ping pong la plus dansante du globe, dans laquelle vous êtes la balle. Match retour de la competition de ping pong la plus dansante du globe, dans laquelle vous êtes la balle. Attention, gros B2B en prévision ! Jeudi 18 novembre – 23h30 – 06h00 Club : Quest b2b Sugar Free / Raphi b2b Zeller Appart : Événements -> Soirée / Bal Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)

Contact : Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/620271666048732/ Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-18T23:30:00+01:00_2021-11-19T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Badaboum Adresse 2 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Badaboum Paris