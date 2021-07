PING-PONG #1 : TRANS KABAR + CARTE BLANCHE TERIAKI Allonnes, 7 octobre 2021, Allonnes.

PING-PONG #1 : TRANS KABAR + CARTE BLANCHE TERIAKI 2021-10-07 20:00:00 – 2021-10-07 23:00:00

Allonnes Sarthe

EUR 8 14 TRANS KABAR (maloya rock) présentera son second album Mazine la mor, sortie le 27 août 2021 reflète la croissance d’un groupe forgé et épanoui sur scène dont la musique est à la fois du maloya, du rock et du free-jazz, mais aussi plus que la somme des trois. + CARTE BLANCHE à TERIAKI

TRANS KABAR + CARTE BLANCHE TERIAKI

https://superforma.fr/agenda

TRANS KABAR (maloya rock) présentera son second album Mazine la mor, sortie le 27 août 2021 reflète la croissance d’un groupe forgé et épanoui sur scène dont la musique est à la fois du maloya, du rock et du free-jazz, mais aussi plus que la somme des trois. + CARTE BLANCHE à TERIAKI

dernière mise à jour : 2021-07-22 par