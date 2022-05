Pineuilh en fête Pineuilh, 4 juin 2022, Pineuilh.

Pineuilh en fête Pineuilh

2022-06-04 – 2022-05-21

Pineuilh Gironde Pineuilh

Le Comité des fêtes vous convie à Pineuilh en fête.

Le samedi 04 Juin : Animation par la Banda “Les Bleuets” à 19h – Spectacle “Les années Boum à plein tubes” à 21h30 – Soirée tapas et grillades, buvette à partir de 19h – feu d’artifice sonorisé offert par la municipalité à 23h15. Site sous vidéo surveillance.

La randonnée cyclotourisme “La Pineuilhaise” (souvenir J.P Della Libera) organisée par le Cyclo Club Pineuilh aura lieu le samedi 04 Juin – Deux circuits seront proposés : 75 kms ou 90 kms – Départ place de la mairie (départ libre à partir de 14h – Inscriptions sur place : 13h15). Récompenses pour tous!

Le dimanche 05 Juin se déroulera le traditionnel vide-grenier de 11h à 21h. avec buvette et sandwichs (renseignements et inscriptions au 06 83 23 72 41 ou 06 22 58 37 98).

+33 6 83 23 72 41

Comité des fêtes de Pineuilh

Pineuilh

dernière mise à jour : 2022-05-09 par