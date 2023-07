MARCHE DES PRODUCTEURS Pinet, 3 juillet 2023, Pinet.

Pinet,Hérault

Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir.

Vous pourrez y faire vos courses ou savourer des assiettes fermières avec des bons produits locaux et de saison en direct du producteur..

2023-07-03 19:00:00 fin : 2023-07-03 . .

Pinet 34850 Hérault Occitanie



Come and meet our local producers: farmers, winemakers and artisans that will threat you with the gems of our beautiful land. You can do your shopping or enjoy various plates made with fresh, local and seasonal products, straight from producers.

Venga a conocer a los productores agrícolas, bodegueros y artesanos que le deleitarán con las pepitas de nuestra hermosa tierra.

Aquí podrá hacer sus compras o disfrutar de platos de granja con productos locales de temporada directamente del productor.

Lernen Sie die Bauernhofproduzenten, Winzer und Handwerker kennen, die Sie mit den Nuggets unserer schönen Region verwöhnen werden.

Hier können Sie Ihre Einkäufe erledigen oder Bauernhofteller mit guten lokalen und saisonalen Produkten direkt vom Erzeuger genießen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE