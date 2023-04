Repas gourmand Aire de Jeux, 9 août 2023, Pinel-Hauterive.

L’association Les 4 Manoirs organise son « Repas gourmand » au niveau de l’aire de jeux.

Venez découvrir ou redécouvrir les produits locaux à consommer sur place !.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Aire de Jeux Hauterive

Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Les 4 Manoirs organizes its « Meas gourmand » at the playground.

Come to discover or rediscover the local products to consume on the spot!

La asociación Les 4 Manoirs organiza sus « Repas gourmand » en el parque infantil.

¡Venga a descubrir o redescubrir productos locales para degustar in situ!

Der Verein Les 4 Manoirs organisiert sein « Feinschmeckeressen » auf der Ebene des Spielplatzes.

Kommen Sie und entdecken Sie lokale Produkte, die Sie vor Ort verzehren können, oder entdecken Sie sie wieder!

