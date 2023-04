Festival International Jazz à Juan Pinède Gould Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

2023-07-10 – 2023-07-21

Pinède Gould Juan-les-Pins

Antibes

Alpes-Maritimes . Le festival de ‘Jazz à Juan’ à lieu chaque année en juillet à la pinède Gould à Juan Les Pins dans un cadre magnifique à deux pas de la plage.

On peut y écouter de grands artistes de Jazz, dans une programmation à la fois populaire et élitiste. accueil-juan@antibesjuanlespins.com +33 4 22 10 60 01 Pinède Gould Juan-les-Pins Antibes

