RODEO CAMARGUAIS / JEUX DE GARDIANS Pinède de la Clape Agde, 19 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Les jeux de gardians sont des jeux d’adresse auxquels se livrent les cavaliers. Certains d’origine très ancienne comme le jeu de l’aiguillette, rappellent les faits d’armes et les tournois du Moyen-âge..

2023-07-19 21:30:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Pinède de la Clape

Agde 34300 Hérault Occitanie



The gardian games are games of skill played by horsemen. Some of them, of very ancient origin such as the game of the aiguillette, recall the feats of arms and tournaments of the Middle Ages.

Los juegos gardianos son juegos de habilidad practicados por jinetes. Algunos, como el juego de la « aiguillette », son de origen antiguo y recuerdan las hazañas de armas y los torneos de la Edad Media.

Die Spiele der Gardians sind Geschicklichkeitsspiele, denen sich die Reiter hingeben. Einige von ihnen sind sehr alten Ursprungs, wie das Nadelspiel, und erinnern an die Waffentaten und Turniere des Mittelalters.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE