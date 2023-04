Sportez-vous bien Eglise, 25 juillet 2023, Pindray.

Découverte des trottinettes électriques (à partir de 12 ans, sur inscription, prévoir un casque) et p’tites balades patrimoine. Accès libre. Départ à 9h..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:00:00. .

Eglise Pindray

Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of electric scooters (from 12 years old, on registration, bring a helmet) and little heritage walks. Free access. Departure at 9 am.

Descubrimiento de patinetes eléctricos (a partir de 12 años, previa inscripción, llevar casco) y pequeños paseos patrimoniales. Acceso gratuito. Salida a las 9 h.

Entdeckung von Elektrorollern (ab 12 Jahren, nach Anmeldung, Helm mitbringen) und P’tites balades patrimoine (kleine Spaziergänge zum Kulturerbe). Der Zugang ist frei. Start um 9 Uhr.

