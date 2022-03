Pince-moi je rêve Le Scarabée – La Verrière, 21 mai 2022, La Verrière.

**Spectacle – Danse – A voir en famille** De Laurence Salvadori – Cie Ouragane _Pince-moi je rêve_ est une poésie à regarder. Dédié aux tout-petits, ce spectacle aborde la question de l’origine et de la relation à l’autre. Dans un jeu répétitif, où l’image et la danse parlent d’elles-mêmes, la danseuse évoque une sorte de rituel dansé à proximité du public. De cet univers étrange naît un personnage-marionnette à mi-chemin entre le singe et l’homme. Représentations scolaires : jeudi 19 et vendredi 20 mai à 9h30 et 10h30 **Autour du spectacle :** atelier parent/enfant le samedi 21 mai de 11h à 12h. Parents et enfants dès 18 mois (si l’enfant marche) Gratuit, pour les détenteurs d’une place de spectacle. Sur réservation auprès du Scarabée au 01 30 13 87 44 ou à [[scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr](scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr)](scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr) En partenariat avec La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. — Chorégraphie Marie-Amélie PIERRET / Regard et accompagnement Laurence SALVADORI / Interprétation Maud MIROUX / Marionnette Aline BORDEREAU / Musique Agnès CHAUMIE – Louis SCLAVIS / Décor Philippe BLANC / Costumes Elisabeth MARTIN Co-production Cie Ouragane – Conseil Général de l’Essonne – Ville de Palaiseau. Avec le soutien de la MJC/Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, de la ville d’Igny, de la MJC de Douarnenez, de « Ticalins » à Audierne, et de la ville de Romainville.

