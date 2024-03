Pinax et tabula : l’iconographie des tablettes à écrire dans le monde grec et romain INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, vendredi 26 avril 2024.

Pinax et tabula : l’iconographie des tablettes à écrire dans le monde grec et romain Séminaire Vendredi 26 avril, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Pinax et tabula : l’iconographie des tablettes à écrire dans le monde grec et romain

Longtemps sous-estimées en raison de leur mauvaise conservation au cours du temps, les tablettes à écrire en bois – tablettes de cireou blanchies – font l’objet de publications deplus en plus nombreuses et se révèlent être des témoins particulièrement intéressants pour l’étude de l’Antiquité classique. En effet, elles concernent non seulement l’histoire de l’écriture et de l’apprentissage scolaire, mais aussi, et surtout, l’histoire économique, juridique, littéraire et sociale. L’exposé, qui n’abordera qu’en guise d’introduction les découvertes archéologiques ou épigraphiques de ces dernières décennies, proposera d’analyser de plus près l’iconographie des tablettes à écrire dans le monde grec et romain : un parcours assez révélateur de l’importance de ce support dans la société antique et de la différence d’usage, de perception et de symbolisme entre images grecques et romaines.

Intervenante

Annie Verbanck (musée de Mariemont)

__

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit les étudiantes et étudiants (à partir du niveau master), chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthro-pologique : comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regar-dées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuvent-elles être utilisées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendrecomment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

Domaine de recherche

Histoire de l’art antique et de l’archéologie

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Peintre de Pythoclès, Coupe attique à figures rouges, trouvée à Tarquinia, BnF, département des Monnaies, médailles et antiques

© Serge Oboukhoff ; BNF-CNRS-MSH Mondes.