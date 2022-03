PIÑATA A 4 ANS ! SMB X CAMION BAZAR Montpellier, 20 mars 2022, Montpellier.

PIÑATA A 4 ANS ! SMB X CAMION BAZAR Montpellier

2022-03-20 – 2022-03-20

Montpellier Hérault

Blue Sun & Piñata Radio collaborent avec une grosse grosse programmation sur deux scènes entre Dancehall, Afro, Baile Funk & House et Techno. Piñata Radio clôture en beauté son festival d’anniversaire des 4 ans, à la Halle Tropisme !

Au programme

CAMION BAZAR

Secouer la nuit, partager, instaurer la bienveillance et faire des sets vivants, éclectiques et sans frontières, ce sont les lignes directrices de Camion Bazaar. Après 9 ans d’existence, des centaines de fêtes, de boiler room, de résidences, live streams, après avoir lancé un label “Jaki Records” et le side-project Namaste Bazar, Camion Bazar se porte à merveille.

Après le beau « Nina » sur la compil Mamie’s trip, le duo vient de sortir son premier EP « Honeymoon 20 » en vinyle et digital (avec le clip YLB sorti sur la chaîne Houseum) et prépare le deuxième pour 2022. Cette année débutera aussi avec le lancement de leur deuxième résidence « Love Motel », notamment au Cabaret Sauvage à Paris et au Sucre à Lyon.

LB AKA LABAT

LB aka LABAT est avant tout un digger compulsif qui accumule avec passion les disques d’House, de jazz, de hip-hop, de soul, de funk… À coté, il décompose cette matière première, la triture et la reconstruit avec l’aide de ses machines pour donner corps à une musique complexe et chaleureuse.

Après des débuts remarqués sur D.KO Records ou ailleurs (Wolf, Faces & MCDE Recordings), il signe en 2020 chez Steel City Dance Discs – le label du très respecté Mall Grab.

En parallèle, LB aka LABAT tourne dans les meilleurs clubs d’Europe, avec des galettes sorties de l’espace qui enflamment les dance floor !

MARABOUTAGE

Du Dancehall au Baile Funk, jusqu’aux scènes les plus secrètes du Gqom sud-africain ou du Tarraxo : à travers leurs soirées bien connues à Marseille et un crew de danseur·se·s surmotivé·e·s, le collectif Maraboutage connaît la recette magique pour envoûter les dancefloors.

Et bien dautres !

Pass sanitaire obligatoire

+33 4 34 43 09 60

Montpellier

