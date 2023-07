Concours de pétanque PINAS Pinas, 17 août 2023, Pinas.

Pinas,Hautes-Pyrénées

Concours de pétanque libre en doublettes en 2 parties à la salle des fêtes de Pinas.

8€ par équipe.

Lots en nature à gagner..

2023-08-17 19:30:00

PINAS à la salle des fêtes

Pinas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Free petanque competition in doublettes in 2 games at the Pinas village hall.

8? per team.

Prizes to be won.

Competición gratuita de dobles de petanca en 2 partidas en el salón del pueblo de Pinas.

8? por equipo.

Premios en especie a ganar.

Freier Pétanque-Wettbewerb in Doubletten mit zwei Partien in der Festhalle von Pinas.

8? pro Team.

Es gibt Sachpreise zu gewinnen.

