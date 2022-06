Pina – Kwanele Finch Thusi, 17 juin 2022, .

Pina – Kwanele Finch Thusi

2022-06-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-18

À partir de 12 ans

Performance en anglais



Avec Pina, lae danseur·euse sud-africain·e Kwanele Finch Thusi bâtit une nouvelle mythologie des corps et identités noires et queer. Iel ouvre le cadre pour repousser les injonctions d’une société qui tente de quadriller la masculinité, en affirmant radicalement sa vulnérabilité et sa douceur.



Une performance de et par : Kwanele Finch Thusi ZA

Soutiens : Infecting the City Festival (2019), Afriqueer [Amsterdam, Ghana, Mozambique, Grahamstown, 2017], State Theatre SA (2018), Drama for life Conference (2020)

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique dans le cadre du dispositif de co-programmation internationale

Une nouvelle mythologie des corps et identités noires et queer.

À partir de 12 ans

Performance en anglais



Avec Pina, lae danseur·euse sud-africain·e Kwanele Finch Thusi bâtit une nouvelle mythologie des corps et identités noires et queer. Iel ouvre le cadre pour repousser les injonctions d’une société qui tente de quadriller la masculinité, en affirmant radicalement sa vulnérabilité et sa douceur.



Une performance de et par : Kwanele Finch Thusi ZA

Soutiens : Infecting the City Festival (2019), Afriqueer [Amsterdam, Ghana, Mozambique, Grahamstown, 2017], State Theatre SA (2018), Drama for life Conference (2020)

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique dans le cadre du dispositif de co-programmation internationale

dernière mise à jour : 2022-05-18 par