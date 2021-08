Sentheim Sentheim Haut-Rhin, Sentheim Pin-Up et Micheline Sentheim Sentheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pin-Up et Micheline
Sentheim, 26 septembre 2021

Retour aux années 1950 à 1960 Voyagez en autorail que l'on appelait aussi "michelines" et découvrez un spectacle de pin-up en gare de Sentheim. Une exposition de superbes autorails du club Tako 68 de Cernay, aux couleurs "vanille-fraise", vous attendent également en gare de Sentheim.

+33 6 04 46 48 60

Sentheim