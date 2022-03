Pin Pon et les petits monstres Théâtre Comédie Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Du dimanche 03 avril 2022 au dimanche 26 juin 2022

Un spectacle monstrueusement rigolo pour initier petits et grands aux premiers secours. Pon, le capitaine des pompiers essaye d’inculquer à son élève, le pompier Pin, les gestes qui sauvent. Mais ce dernier est plus intéressé par son livre sur les petits monstres que par ses leçons de secourisme. Le capitaine Pon l’envoie alors en mission dans une maison hantée. Pin s’y retrouve enfermé avec plusieurs personnages hauts en couleurs, qui semblent sortis de son livre sur les monstres. Pour pouvoir leur échapper, il va devoir répondre, avec l’aide des enfants, à des énigmes sur le thème des gestes qui sauvent.

Théâtre Comédie Bastille 5 rue Nicolas Appert Paris 75011

