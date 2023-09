Salon emploi et formation : aéronautique, spatial et défense Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Salon emploi et formation : aéronautique, spatial et défense Pin Galant Mérignac, 5 octobre 2023, Mérignac. Salon emploi et formation : aéronautique, spatial et défense Jeudi 5 octobre, 10h00 Pin Galant + de 1 000 opportunités à saisir sur toute la Métropole (emplois, alternances, formations) Vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle, en cours de reconversion ou en formation ? Tous les acteurs de la filière aéronautique, spatiale et défense vous donnent rendez-vous à ce forum, le jeudi 5 octobre de 10h à 17h au Pavillon du Pin Galant. Au programme : animations découverte métiers : simulateur de vol, casques de réalité virtuelle, conférences…

rencontres avec des entreprises qui recrutent, du CAP au BAC+8 avec ou sans expérience : conférences et stands,

découvertes des centres de formations,

de nombreux stands d’accompagnement : préparation entretien, rédaction CV, conseils emploi… Informations pratiques Arrêt « Pin Galant » du tram A

Parking gratuit à proximité

Accès libre Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

