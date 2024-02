Pimp ta perf – intégrer le théâtre dans sa pratique scénique Théâtre de Roquelaine Toulouse, lundi 15 avril 2024.

Pimp ta perf – intégrer le théâtre dans sa pratique scénique Stage pour explorer et travailler le théâtre et intégrer une dimension théâtrale dans ses propres créations, en particulier drag, burlesque ou cabaret, que ce soit sous forme de texte ou de jeu. 15 – 19 avril Théâtre de Roquelaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T10:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

Objectifs du stage

Je propose un stage de cinq jours pour explorer et travailler des compétences fondamentales afin d’intégrer une dimension théâtrale dans ses propres créations et performances.

Ensemble nous allons explorer une série d’exercices et de pratiques pour prendre conscience des facteurs qui nourrissent le propos scénique (voix, diction, présence, espace, rythme).

Cette première approche du théâtre permettra de développer des appuis stables pour déployer son expression scénique, notamment dans un contexte de création de formes courtes de type cabaret ou performances drag et burlesques.

A qui s’adresse ce stage ?

Ce stage s’adresse à des personnes qui ont une expérience de la scène, amateurs ou professionnels, et qui souhaitent développer la dimension théâtrale de leur pratique.

Pas de prérequis particuliers, si ce n’est une envie de « mettre du théâtre » dans sa pratique scénique, que ce soit sous forme de texte ou de jeu.

Compétences visées

prendre conscience de son rapport à l’environnement scénique (espace, partenaires, rythme, musique) ;

explorer la présence sur scène ;

acquérir des bases pour dire un texte (voix, articulation, adresse, etc.)

développer sa boite à outils au service de l’expression artistique.

Modalités

Dimension corporelle

Le corps, outil du comédien.ne, est posé comme moteur principal de la recherche, qu’il s’agisse du texte, de la voix, du mouvement ou du rapport à l’espace. Ainsi, les exercices corporels tiendront une place importante durant le stage.

Pédagogie

Je mets au cœur de ce stage une pédagogie ludique, bienveillante et exigeante. J’ai à cœur de prendre soin, respecter et accompagner chacun.e dans sa diversité et ses particularités. Liberté, lâcher-prise corporel et vocal, créativité et interprétation seront le fil rouge de cet atelier !

Queer

Le stage comportera une dimension queer, que ce soit dans l’accueil et l’inclusivité, aussi bien que dans les textes et supports proposés.

Qui je suis ?

Je suis un comédien, metteur en scène et artiste de cabaret formé au théâtre du Ring à Toulouse qui exerce au sein de la Compagnie l’oiseau dans la bouche. Le théâtre constitue pour moi un mode d’expression et de lien à l’autre qui permet d’explorer, de dire et de transmettre ce qui ne peut l’être autrement. Sensible aux mots, le texte tient une place importante dans mon travail. Je cherche à l’amener dans des univers où il est peu présent, surtout sous un angle poétique et transgressif.

Au cœur de mes explorations se trouve la question des forces et pulsions qui nous animent et qui constituent notre humanité : désir, amour, colère, sexualité, etc. Dans le même élan, je m’intéresse à la représentation du corps, notamment sous l’angle du masculin et du féminin, notions que j’interroge et déconstruis dans un cheminement artistique que je qualifie de « théâtre queer ». Cela recouvre pour moi deux dimensions :

– celle d’un théâtre hybride, baroque, qui ne se limite pas au strict théâtre mais qui mêle plusieurs univers et influences (drag, cabaret, freaks shows, burlesque, etc.) ;

– et la dimension queer qui joue avec les codes et les genres et se sert de la scène comme outil d’exploration et de questionnement.

Infos et inscriptions : www.loiseaudanslabouche.fr

Théâtre de Roquelaine 37B Rue Roquelaine, 31000 Toulouse

théâtre cabaret

l’oiseau dans la bouche