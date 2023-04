Pique nique au Domaine Les Pentes de Barène, 27 mai 2023, Pimbo.

Les Participants amènent leur pique nique pour manger dans les vignes.

Accueil, visite, installation.

un Verre de vin du domaine est offert à chaque participant majeur..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 14:30:00. EUR.

Les Pentes de Barène

Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Participants bring their own picnic to eat in the vineyard.

Welcome, visit, installation.

a glass of wine from the domain is offered to each participant.

Los participantes traen su propio picnic para comer en los viñedos.

Bienvenida, visita, instalación.

se ofrece una copa de vino de la finca a cada participante adulto.

Die Teilnehmenden bringen ihr Picknick mit, um in den Weinbergen zu essen.

Empfang, Besichtigung, Einrichtung.

jeder volljährige Teilnehmer erhält ein Glas Wein des Weinguts.

Mise à jour le 2023-03-31 par Landes Chalosse