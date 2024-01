Pim my quads La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 21 janvier 2024.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 11h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

Vos patins à roulettes n’auront plus de secrets après cette série d’ateliers dédiés à l’entretien, la déco et la connaissance du matériel consacré.

Mais un patin, en fait, qu’est-ce que c’est ? De quoi est-il constitué ? Pourquoi il existe autant de roues différentes ? Comment remplacer un frein ou nettoyer des roulements ? Et si on pimpait ses patins avec un peu de déco ? Les membres de CIB Paris et Patin Collectif s’installent à la Gaîté Lyrique pour répondre à toutes ces questions autour de vos patins à roulettes et du matériel dédié, et bien sûr parler trucks, platine et cushion. Les ateliers Pimp my quads proposent de mieux connaître son propre équipement et les besoins de bricolage de chacun·e selon chaque pratique (danse, park, ballade), mais aussi de développer une approche créative avec la fabrication d’accessoires dédiés à la déco de vos patins. Et sinon ? Il suffit d’apporter sa paire de patins lors de l’atelier, ainsi que les outils fournis avec. (Certains outils sont en stock et seront disponibles sur place !)

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



