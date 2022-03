Pilouface ZOOM Louverné Catégories d’évènement: Louverné

Mayenne

Pilouface ZOOM, 14 mai 2022, Louverné. Pilouface

ZOOM, le samedi 14 mai à 21:00

Monsieur Pile et monsieur Face viennent de nulle part et partent malgré eux dans le monde des sciences abstraites. Compter jusqu’à zéro, courir pour s’arrêter, trois citrons… dont une pomme, se ranger deux par trois… Un univers loufoque dans lequel les questions de l’échec et de l’autorité ouvrent la porte à des questions scientifiques théoriques…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Monsieur Pile et monsieur Face viennent de nulle part et partent malgré eux dans le monde des sciences abstraites. ZOOM 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Louverné Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Louverné, Mayenne Autres Lieu ZOOM Adresse 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Ville Louverné lieuville ZOOM Louverné Departement Mayenne

ZOOM Louverné Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louverne/

Pilouface ZOOM 2022-05-14 was last modified: by Pilouface ZOOM ZOOM 14 mai 2022 Louverné ZOOM Louverné

Louverné Mayenne