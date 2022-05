Piloter sa stratégie de communication SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Piloter sa stratégie de communication

SQY Cub, le mardi 17 mai 2022

09:00 - 17:00

1 jour pour établir le profil type de ses cibles, définir son miw marketing, analyser le positionnement de la concurrence afin de valider sa proposition de valeur et utiliser les bons canaux de communication. _Formation intégralement prise en charge par SQY pour les porteurs de projets et jeunes dirigeants installés à SQY._ _Inscription soumise à validation_

Participation gratuite – Inscription obligatoire, soumise à validation

Animé par Olivia Charrade, Commerce d’exception SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00

