Piloter dans l’impossible Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, jeudi 7 mars 2024.

Piloter dans l’impossible Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Jeudi 7 mars, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-07 14:00

Fin : 2024-03-07 15:30

« Piloter dans l’impossible », Dorine Bourneton à l’IPSA Jeudi 7 mars, 14h00 1

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air, de l’espace et de la mobilité durable, a l’honneur de recevoir une personnalité exceptionnelle et inspirante sur son campus parisien, ce jeudi 7 mars à 14h : Dorine Bourneton, première femme paraplégique pilote de voltige au monde.

Dépassement de soi, passion, excellence et audace : voilà ce qui pourrait décrire Dorine Bourneton, pilote handicapée et pionnière dans le domaine aéronautique pour son engagement en faveur de la professionnalisation des pilotes handicapés dans l’aviation civile.

Aviatrice, Dorine perd l’usage de ses jambes à 16 ans dans un crash aérien. Malgré ce drame, elle garde l’espoir de revoler un jour et décide de faire face à l’adversité. Elle devient alors pilote, puis première pilote paraplégique de voltige au monde et la première femme handicapée à faire une démonstration de voltige au Salon du Bourget. Chevalier de la Légion d’honneur, Dorine Bourneton a été le leader d’une patrouille aérienne (vol serré), la patrouille Bleu Ciel. Sa carrière exceptionnelle et son parcours inspirant (qui a été adapté dans téléfilm « Au-dessus des nuages » avec l’actrice Alice Taglioni en 2020) seront au cœur de sa conférence à l’IPSA qui abordera également les défis et les opportunités pour les femmes et les personnes handicapées dans l’industrie aéronautique.

Également société à mission depuis 2021, l’IPSA a à cœur de transmettre la passion pour les sciences et l’aérospatiale à un public féminin en valorisant les personnalités féminines qui ont accompli de grandes choses dans le domaine de la conquête de l’air et de l’espace. Pilotes de voltige, chercheuses, astronomes ou encore ingénieures sont ainsi régulièrement mises à l’honneur par l’école afin de rappeler aux jeunes filles qu’elles ont également le droit et la possibilité de pouvoir réaliser leurs rêves.

Afin de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, occasion parfaite pour mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans le domaine de l’aéronautique et pour encourager les générations futures à s’accomplir, l’IPSA vous propose de rencontrer cette femme exceptionnelle au parcours inspirant :

Dorine Bourneton, pilote de voltige handicapée

« Piloter dans l’impossible »

Jeudi 7 mars – 14h

Campus Ivry – Amphithéâtre

Conférence retransmise en ligne

Ne manquez pas cette opportunité unique d’entendre le récit captivant de Dorine Bourneton et de vous laisser inspirer par son expérience.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’événement, veuillez contacter le service communication par email.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne