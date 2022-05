PILOTE tes vacances Chalets SLN Beynat Catégories d’évènement: Beynat

### Ton séjour Après des séances de mécanique appliquée et une initiation à la sécurité routière, tu apprendras à conduire 2 vraies machines de compétition : du 90cm3 au 150cm3 pour les quads et les motos. Grâce à un moniteur diplômé, tu pourras acquérir les connaissances des plus grands champions : techniques de virage, montée, descente, passages sur des troncs d’arbres… ! Bien sûr, nous te fournirons tout l’équipement nécessaire à une pratique sécurisée : casque, gants, lunettes… Avec ou sans ton bolide, de nombreuses autres activités te seront proposées autour de ton lieu de vacances, situé en bordure du Lac de Miel : activités de plein air, parcours dans les arbres, toboggan aquatique, ventri’glisse… Mais aussi quelques surprises ! Alors viens profiter de chaque instant : tes vacances vont passer à toute vitesse ! ### Cadre de vie Hébergement en chalets refaits à neuf situé au bord du Lac de Miel dans un parc arboré. Chambres de 4 personnes avec sanitaires individuels.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chalets SLN Beynat Beynat Corrèze

