PILOTE DE GUIGNE Éloyes Éloyes Catégories d’évènement: Éloyes

Vosges

PILOTE DE GUIGNE Éloyes, 19 novembre 2022, Éloyes. PILOTE DE GUIGNE

5 Rue Charles de Gaulle Centre culturel Éloyes Vosges Centre culturel 5 Rue Charles de Gaulle

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19

Centre culturel 5 Rue Charles de Gaulle

Éloyes

Vosges Éloyes 9 EUR Spectacle proposé par les jeunes et les moins jeunes de la troupe du Rideau d’Ez loges. En lever de rideau vous retrouverez la troupe des jeunes dans un journal télévisé spécial, une petite satire concoctée par ces comédiens en herbe sous l’oeil avisé de Jérôme, leur metteur en scène.

Après cette petite mise en bouche, c’est une comédie en 3 actes de Patrick Stephan qui occupera la scène. Vous pourrez rencontrer Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, Ariane sa femme, James son fidèle domestique, Ivan un agent immobilier original, deux acheteurs potentiels : une Diane très superstitieuse et Fidèle, son hypocondriaque de mari et une hôtesse de l’air. Tout ce petit monde est épié quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine. Avec des rôles bien équilibrés et un décor original, cette comédie supersonique va réveiller vos zygomatiques +33 3 29 32 32 57 Le rideau d’ez loges

Centre culturel 5 Rue Charles de Gaulle Éloyes

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Éloyes, Vosges Autres Lieu Éloyes Adresse Éloyes Vosges OT REMIREMONT Centre culturel 5 Rue Charles de Gaulle Ville Éloyes lieuville Centre culturel 5 Rue Charles de Gaulle Éloyes Departement Vosges

Éloyes Éloyes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eloyes/

PILOTE DE GUIGNE Éloyes 2022-11-19 was last modified: by PILOTE DE GUIGNE Éloyes Éloyes 19 novembre 2022 5 Rue Charles de Gaulle Centre culturel Éloyes Vosges OT REMIREMONT Éloyes Vosges

Éloyes Vosges