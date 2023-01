Pilote de Guigne Charroux Charroux Charroux Catégories d’Évènement: Charroux

Vienne Charroux Pièce de théâtre par la Troupe de la Tour.

Stanislas de la Bretèche est un pilote de ligne volage, qui a besoin d’argent. Voilàune comédie supersonique qui ne supporte pas les temps morts.

Huit acteurs amateurs sur scène et qui feront suite à la première partie des petits Troupiers.

Huit acteurs amateurs sur scène et qui feront suite à la première partie des petits Troupiers. +33 5 49 87 50 33 Pixabay

