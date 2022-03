Pilotage de drones La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

le samedi 21 mai à 14:30

**Atelier – Science – Jeune public** Avec POP Café Devenez pilote de drones ! Seul ou en équipe, à travers un parcours semé d’embûches, réalisez des courses contre la montre et organisez des relais en équipe ! L’action et les challenges seront précédés d’un apprentissage du code grâce aux cartes Arduino !

Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) – Sur réservation

Un atelier pour s’essayer au pilotage de drones ! La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00

