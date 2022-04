PILOTAGE DE DRONES Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

PILOTAGE DE DRONES Blagnac, 30 avril 2022, Blagnac. PILOTAGE DE DRONES MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

2022-04-30 – 2022-04-30 MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac Haute-Garonne Blagnac EUR Initiation au pilotage et découverte de différents types de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Animé par les Savants fous. Réussirez-vous votre mission ? Faire voler votre drone sur une course d’obstacles !

À partir de 7 ans. Initiation au pilotage et découverte de différents types de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Animé par les Savants fous. MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Blagnac Adresse MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Ville Blagnac lieuville MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac Departement Haute-Garonne

Blagnac Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

PILOTAGE DE DRONES Blagnac 2022-04-30 was last modified: by PILOTAGE DE DRONES Blagnac Blagnac 30 avril 2022 Blagnac Haute-Garonne

Blagnac Haute-Garonne