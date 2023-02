PILON/BOREY/GOFFIC/CANONGE/ZENINO #CZ6FESTIVAL BAISER SALE, 22 mars 2023, PARIS.

PILON/BOREY/GOFFIC/CANONGE/ZENINO #CZ6FESTIVAL BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 21:30 (2023-03-22 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Romain Pilon guitare, Frédéric Borey sax, Alix Goffic batterie, Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse Ouverture du bal de la 6ème édition du CZ Festival avec Romain Pilon, Frédéric Borey et Alix Goffic. Décrit comme un « improvisateur brillant » par le magazine Jazz Wise, considéré comme un « guitariste de classe mondiale » par le Financial Times, Romain Pilon joue avec les textures et les grooves de sa guitare. Tenu en haute estime par ses confrères guitaristes, Romain appartient à cette catégorie de musiciens dont la réputation est fondée sur des valeurs sures. Saxophoniste, sideman, professeur, intervenant… Les multiples casquettes de Frédéric Borey font de lui un musicien accompli et demandé ! S’intéressant toujours aux nouvelles émergences stylistiques du jazz, sa musique reflète ses inspirations au travers de son énergie et de sa sensibilité. Tout droit sorti du Berklee College of Music, Alix Goffic est le musicien antillais par excellence se situant au carrefour des traditions musicales américaines, européennes et panafricaines comme les Caraïbes elles-mêmes. Expert de la batterie, sa maîtrise du jazz et de la musique antillaise/américaine constitue l’ADN de son style de jeu unique ! Voilà plus de 17 ans que Mario Canonge et Michel Zenino revisitent les standards de jazz tous les mercredis sur la scène du Baiser Salé. L’idée d’un festival émerge il y a 7 ans… CZ pour Canonge/Zenino, l’un des plus grands représentant de la musique caribéenne s’alliant avec l’un des plus grands pédagogues, contrebassiste émérite et arrangeur… CZ Festival #6 Le CZ Festival est un mélange d’artistes, de générations, de styles avec des rencontres humaines, musicales, surprenantes et inattendues ! Tout commence avec le duo jazz de Mario Canonge et Michel Zenino, un rendez-vous infaillible tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival est né pour former une véritable osmose musicale ! Impossible pour le Baiser Salé de résister à cet événement… Surtout lorsque l’on voit des grands noms du jazz français comme André Ceccarelli, des artistes aussi libres et engagés que Minino Garay mais aussi des étoiles montantes du jazz de demain telles que Tilo Bertholo embellir le festival de Mario Canonge & Michel Zenino ! Romain Pilon, Frédéric Borey, Mario Canonge, Michel Zenino Romain Pilon, Frédéric Borey, Mario Canonge, Michel Zenino

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Romain Pilon guitare, Frédéric Borey sax, Alix Goffic batterie,

Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse

Ouverture du bal de la 6ème édition du CZ Festival avec Romain Pilon, Frédéric Borey et Alix Goffic.

Décrit comme un « improvisateur brillant » par le magazine Jazz Wise, considéré comme un « guitariste de classe mondiale » par le Financial Times, Romain Pilon joue avec les textures et les grooves de sa guitare. Tenu en haute estime par ses confrères guitaristes, Romain appartient à cette catégorie de musiciens dont la réputation est fondée sur des valeurs sures.

Saxophoniste, sideman, professeur, intervenant… Les multiples casquettes de Frédéric Borey font de lui un musicien accompli et demandé ! S’intéressant toujours aux nouvelles émergences stylistiques du jazz, sa musique reflète ses inspirations au travers de son énergie et de sa sensibilité.

Tout droit sorti du Berklee College of Music, Alix Goffic est le musicien antillais par excellence se situant au carrefour des traditions musicales américaines, européennes et panafricaines comme les Caraïbes elles-mêmes. Expert de la batterie, sa maîtrise du jazz et de la musique antillaise/américaine constitue l’ADN de son style de jeu unique !

Voilà plus de 17 ans que Mario Canonge et Michel Zenino revisitent les standards de jazz tous les mercredis sur la scène du Baiser Salé. L’idée d’un festival émerge il y a 7 ans… CZ pour Canonge/Zenino, l’un des plus grands représentant de la musique caribéenne s’alliant avec l’un des plus grands pédagogues, contrebassiste émérite et arrangeur…

CZ Festival #6

Le CZ Festival est un mélange d’artistes, de générations, de styles avec des rencontres humaines, musicales, surprenantes et inattendues !

Tout commence avec le duo jazz de Mario Canonge et Michel Zenino, un rendez-vous infaillible tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival est né pour former une véritable osmose musicale ! Impossible pour le Baiser Salé de résister à cet événement… Surtout lorsque l’on voit des grands noms du jazz français comme André Ceccarelli, des artistes aussi libres et engagés que Minino Garay mais aussi des étoiles montantes du jazz de demain telles que Tilo Bertholo embellir le festival de Mario Canonge & Michel Zenino !

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici