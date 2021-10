Pillowgraphies – La Bazooka – Saison Capellia Capellia, 21 janvier 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

2022-01-21

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 9 € à 15 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Danse. Une pure illusion.Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et observer… les fantômes. De courses folles en files indiennes, de complots en explosion soudaine, cette communauté se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine. Mais attention ! L’insouciance est le terrain idéal des retournements de situation… “Pillowgraphies” répond à un désir de légèreté. Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps se dissout au profit d’une figure aussi légère que moelleuse : le fantôme. Le désir de plonger dans un univers nocturne et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, glisser pour se déplacer et où marcher devient absurde. Le désir de respirer un parfum de liberté. Jouer à nouveau. Être un fantôme et reprendre vie. Évidemment… Chorégraphie : Sarah Crépin – Mise en scène : Étienne CuppensMusiques : Maurice Ravel, Bernard Herrmann et Jacques OffenbachAvec (selon les représentations) Yann Cardin, Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van DungDurée : 50 min. Public : en famille, à partir de 6 ans

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia