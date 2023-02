Pili Pili : Danse Tropicale Sur Sou LE MOLOTOV MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Pili Pili : Danse Tropicale Sur Sou LE MOLOTOV, 10 février 2023, MARSEILLE. Pili Pili : Danse Tropicale Sur Sou LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 21:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros. Les PILI PILI débarque à MarseillePili Molo affiche AMBIANCE CARNAVAL POUR SE RÉCHAUFFER PENDANT L'HIVER ! Entrée gratuite pour les plus beaux costumes, masques et froufrous Après deux éditions caliente à Aix en Provence, direction Marseille dans la salle du Molotov pour une soirée chaude et intense avec un enchainement de DJs aux sélections piquantes, sur le sound system des Massilia Hi-Fi AU PROGRAMME : La Roue de la Fortuuuune Des lots, des places, des verres et des cadeaux pour tous ceux qui participent ! Votre billet est ici LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne

