PILI PILI #1 : VOILAAA SOUND SYSTEM / SECOUSSE 6Mic, 7 mai 2022, Aix-en-Provence.

6Mic, le samedi 7 mai à 21:30

Les soirées Pili Pili c’est l’alliance des musiques tropicales et ensoleillées en provenance des Caraïbes, d’Amérique Latine, d’Afrique, de l’Océan Indien et du Moyen-Orient et de la culture Sound System. Un goût de dub station en version épicée. La star de la soirée c’est la musique ! Et quoi de mieux qu’un format sound system pour une immersion totale. La sono “home-made” de Massilia Hi-FI et les artistes reconnus que sont Voilaaa Sound System et Secousse, vont vous faire voyager aux quatre coins de la planète dans une ambiance “caliente”! Voilaaa Sound System (FR) Le lyonnais Bruno “Patchworks” Hovart est un producteur hyperactif qui ne s’accroche ni à un style musical, ni à un alias. On le retrouve depuis plus de quinze ans sur différents labels de Lyon, Paris, Berlin, Detroit, Melbourne ou Londres. Il a dévoilé en 2015 VOILAAA, projet afro-disco sur le label Favorite Recordings. Groovy, son album “On te l’avait dit” sonne comme un hymne aux plus belles années de la disco, nous replongeant au coeur des années 1970 de Lagos ou Abidjan. VOILAAA Sound System, c’est le collectif qui l’entoure pour des sets sound system furieux, afro, disco et moites, inspirés de l’esprit Notting Hill ! Et pour pimenter le tout, MC PAT KALLA sera au mic pour animer la session!!! [https://www.youtube.com/watch?v=yfyulOH4ySc](https://www.youtube.com/watch?v=yfyulOH4ySc) patchworks [http://favoriterecordings.bandcamp.com/…/on-te-lavait-dit](http://favoriterecordings.bandcamp.com/…/on-te-lavait-dit) Secousse (FR) La world music serait morte. Ringarde. A-t-elle vraiment existé? La musique locale, elle, est bien vivante. Du Cap Vert aux banlieues françaises, de Bamako à Atlanta, De Kingston à Rio, elle fait fureur dans les quartiers. Depuis 2006, Secousse en diffuse les plus belles pépites d’hier et d’aujourd’hui via sa web- radio, son label de rééditions, et ses soirées. A sa tête, un DJ et superviseur musical français, Etienne Tron. Cofondateur du groupe afro-pop The Very Best, illustrateur musical pour divers lieux, marques et pour le cinéma, il se dévoue à la recherche de sons hors piste depuis plus de vingt ans. [https://linktr.ee/secousse](https://linktr.ee/secousse) [www.secousse.tv](http://www.secousse.tv) [https://secousse.bandcamp.com/](https://secousse.bandcamp.com/) [https://soundcloud.com/secousse](https://soundcloud.com/secousse) [https://www.instagram.com/secousse.tv/](https://www.instagram.com/secousse.tv/) [https://www.facebook.com/secousseltd/](https://www.facebook.com/secousseltd/) Massilia Hi-Fi (FR) et la culture SOUND SYSTEM Figure incontournable de la scène sound system reggae dub dans la région, Massilia Hi-Fi travaille depuis 10 ans sur son système de sonorisation, et viendra avec ses enceintes pour vous faire ressentir la musique différemment, pleinement ! Faisant vibrer la basse, ressortir les rythmiques et la douceur des voix, le sound system est une expérience physique et sensorielle. Dans une ambiance feutrée, les artistes installés au même niveau que le public, mettent en avant la musique par des jeux d’effets et de mixs lives. Il n’y pas de playlist programmé à l’avance, chaque show est unique ! Mais au faite c’est quoi la culture Sound System ? La culture Sound System est apparue en Jamaïque dans les ghettos de Kingston à la fin des années 1940. La population pauvre qui y vivait n’avait pas accès aux salles de spectacles et aux clubs ; elle diffusait donc du son dans la rue à l’aide de systèmes de sonorisation artisanaux. Les DJs chargeaient ainsi générateur, platine vinyles et haut-parleurs sur un camion afin de diffuser leur musique au plus grand nombre. C’est ce qui a donné naissance au mouvement Sound System dans les années 1950. [https://massiliahi-fi.bandcamp.com/](https://massiliahi-fi.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/Massilia-Hi-Fi-103951714216/](https://www.facebook.com/Massilia-Hi-Fi-103951714216/) [https://soundcloud.com/massilia-hi-fi](https://soundcloud.com/massilia-hi-fi) [https://www.instagram.com/massiliahifi/](https://www.instagram.com/massiliahifi/)

15,99€ en pré-vente / 17€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T21:30:00 2022-05-07T01:30:00