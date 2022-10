PILE POIL, 10 novembre 2022, .

2022-11-10 – 2022-11-10

PILE POIL de Hélène Demé Elzévir.

Spectacle dynamique, émouvant et hilarant sur les joies et les affres du célibat dans les temps modernes. Une comédienne : quinze personnages !

Par le Théâtre OUF !

réservations: 06 95 77 11 57

billets en vente à la FNAC et www.helenedemeelzevir.com

+33 6 95 77 11 57

